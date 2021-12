Mayotte : 44% des mahorais aiment faire l’amour sans moyens de contraception

Le chiffre est alarmant. C’est une étude faite par l’agence de santé de Mayotte. Les garçons comme les filles aiment faire l’amour sans moyens de contraception.

Selon Mayotte Hebdo, 44% des personnes mahoraises âgées de 18 à 44 ans n’utilisent aucun moyen de contraception lorsqu’elles font l’amour. N’en déplaise à la technique du « retrait« , fortement citée par les interrogés. Pour Fatiha Djabour, directrice adjointe de la Santé publique à l’ARS de Mayotte, ce manque de recours à la contraception tient en trois points. « Il y a déjà le problème de l’accès, affirme-t-elle. On a des taux de natalité si importants qu’ils occupent toutes les professions de santé. Les structures de soins ont donc moins de moyens et de temps pour le sujet de la contraception. Le deuxième enjeu concerne toute la précarité que l’on a sur le territoire, et notamment la question de disposer ou pas d’une couverture sociale. »

L’île comorienne de Mayotte a eu en 2021, 10 000 naissances selon les chiffres officiels.