Match nul Mali–Zambie : une bonne nouvelle pour les Comores malgré la défaite face au Maroc

22 décembre 2025 La Rédaction À la une 0

 

Malgré une entrée en matière difficile face au Maroc, battues 2–0, les Comores peuvent nourrir de réels espoirs dans ce début de Coupe d’Afrique des Nations 2025. La raison ? Le match nul entre le Mali et la Zambie, un résultat qui, au classement, joue clairement en faveur des Cœlacanthes.

Dans l’autre rencontre du groupe, le Mali et la Zambie se sont quittés dos à dos. Un scénario loin d’être anodin. Au lieu de voir l’un des deux prendre une avance nette, les deux concurrents directs des Comores n’empochent qu’un seul point chacun.

Un classement encore ouvert

Après la première journée, le Maroc prend logiquement la tête du groupe avec trois points. Derrière, Mali et Zambie sont à égalité avec un point chacun, tandis que les Comores ferment la marche avec zéro point, mais sans être décrochées. C’est là l’essentiel.

Si le Mali ou la Zambie s’était imposé, l’écart aurait été beaucoup plus difficile à combler. Avec ce match nul, aucune équipe ne s’échappe, et la lutte pour la qualification reste totalement ouverte.

Pourquoi ce résultat arrange les Comores

Ce nul permet aux Comores de garder leur destin entre leurs mains. Une victoire lors des prochaines rencontres face au Mali ou à la Zambie permettrait non seulement de revenir à hauteur, mais aussi de relancer complètement la course à la qualification.

Autrement dit, malgré la défaite inaugurale face à un favori du tournoi, les Comores ne sont pas condamnées. Le groupe reste serré, les écarts minimes, et chaque match à venir aura un poids décisif.

Une opportunité à saisir

Ce début de compétition rappelle une chose essentielle : rien n’est encore joué. Le match nul Mali–Zambie agit comme un frein pour les concurrents directs et offre aux Comores une fenêtre stratégique précieuse. À condition de la saisir sur le terrain, la qualification reste un objectif réaliste.

ANTUF Chaharane 

 

