Marseille: Des jeunes comoriens dans la guerre des gangs qui fait des morts

Tribune: Marseille l’hécatombe de la jeunesse notamment comorienne .. trop de jeunes qui perdent la vie dans la guerre des gangs.

À quand une prise de conscience collective et citoyenne? Et si les Français d’origine comorienne s’engageaient véritablement pour le devoir civique et la prévention de la délinquance ?

Il est temps que dans chaque cérémonie coutumière organisée de consacrer au moins 5 minutes pour la prévention et la lutte contre la délinquance.

Il est temps de mener un véritable combat citoyen et pacifique pour que notre Marseille, la première ville des Comores, soit à l’image d’un peuple pacifique et discret que nous sommes…

J’appelle à un séminaire collectif avec des actions engageant la société civile, les élus et les associations pour mettre fin à cette hémorragie.

Un enfant tué ou blessé, c’est une larme de plus.

Nakidine Mattoir .

