Manifestation franco-comorienne à Paris contre l’opération Wuambushu

Le 29 avril 2023, une manifestation réussie a eu lieu place de la République à Paris, rassemblant les Comoriens et les Français, notamment de gauche, pour dénoncer l’opération Wuambushu en cours à Mayotte. Cette opération, menée par les autorités françaises, a pour objectif le déplacement massif et l’expulsion de la population comorienne de Mayotte, provoquant une crise humanitaire et sécuritaire dans la région.

Les manifestants ont critiqué l’opération Wuambushu comme étant contraire aux droits humains et au bon sens, demandant à la France de revoir sa position et de travailler à une solution respectueuse des droits de la population comorienne. Ils ont également souligné la solidarité entre les peuples français et comorien face à cette crise.

L’appui de la gauche française à cette manifestation témoigne de l’engagement des forces progressistes pour la défense des droits humains et la recherche de solutions pacifiques et durables aux conflits internationaux. Les participants ont appelé le gouvernement français à engager un dialogue constructif avec les autorités comoriennes et à mettre fin à l’opération Wuambushu, qui risque de déstabiliser davantage la région et d’entraîner des conséquences humanitaires désastreuses.

ANTUF chaharane