Manifestation à Mayotte en réaction à la visite de la première ministre

À Mayotte, plus d’une centaine de manifestants se sont rassemblés à la Place de la République à Mamoudzou, marquant leur désaccord avec la gestion gouvernementale des enjeux locaux, coïncidant avec la visite de la Première ministre Elisabeth Borne. Munis de banderoles, ils expriment leur inquiétude face aux problèmes persistants de sécurité et de santé. Le secteur de la santé, particulièrement touché, a vu ses professionnels se joindre au mouvement, soulignant les défis sécuritaires qu’ils rencontrent au travail. Une délégation a été reçue par le ministre délégué à l’Outre-mer, Philippe Vigier, reflétant une tentative de dialogue entre les manifestants et le gouvernement.

Saïd Hassan Oumouri