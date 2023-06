Mamadou captive la classe politique française dans une quête de changement de régime aux Comores

Mohamed Ali Soilihi, alias Mamadou, et des représentants de l’opposition comorienne ont entrepris une mission de sensibilisation auprès de la classe politique française. Cette rencontre historique s’est tenue hier, le 15 juin 2023, entre Jean-Marc Ayrault, ancien Premier Ministre français et actuel Président de la Fondation Jean Jaurès, et une délégation de l’opposition comorienne dirigée par Mohamed Ali Soilihi, ancien Vice-président et Président du Front Commun des Forces Vives.

L’objectif de cette réunion était de promouvoir un dialogue constructif entre les responsables politiques français et les représentants de l’opposition comorienne, en vue de renforcer les relations bilatérales et d’échanger sur des questions d’intérêt commun. Cette initiative témoigne de la volonté de Mohamed Ali Soilihi et de ses collègues de l’opposition de promouvoir le dialogue et de chercher des solutions aux défis auxquels les Comores sont confrontées.

Jean-Marc Ayrault a exprimé son soutien à cette démarche, soulignant l’importance de favoriser l’échange d’idées et de renforcer la coopération entre les nations. Il a salué l’engagement de Mohamed Ali Soilihi en faveur de la démocratie et de la stabilité politique aux Comores, tout en reconnaissant les difficultés auxquelles le pays est confronté.

Soibah Said