Maliza Said Soilihi : Candidate au poste de gouverneur aux Comores.

Maliza Said Soilihi, une jeune femme issue de la diaspora comorienne, se déclare candidate à l’élection du gouverneur des Comores. Élue municipale à Marseille, France, elle souhaite désormais se faire élire en tant que gouverneur dans son pays d’origine, les Comores.

Cette annonce de candidature intervient dans un contexte de changement des mentalités. Comme partout, les jeunes générations aux Comores en ont assez d’être attentistes. Ils aspirent à participer activement à la vie politique, non pas en tant que simples figurants, mais en tant que leaders. C’est dans cette mouvance que s’inscrit également John Baloz, qui s’est potentiellement déclaré candidat à l’élection présidentielle de 2024.

Maliza, en tant que jeune politicienne, mais aussi en tant que femme, saisit l’occasion de s’affirmer politiquement. Elle est la fille aînée de l’ancien ministre, le Dr Youssouf Said Soilihi, et exerce en tant qu’avocate aux Comores et en France. En plus de sa carrière, elle est également une mère de famille mariée.

Cependant, sa candidature soulève une question cruciale : la double nationalité. Étant élue municipale en France, cela signifie qu’elle possède la double nationalité franco-comorienne. Est-ce que cela va l’empêcher d’être candidate ? La double nationalité sera-t-elle un frein à sa candidature, ou a-t-elle peut-être renoncé à sa nationalité française pour se consacrer pleinement à la politique aux Comores ?

La candidature de Maliza Said Soilihi marque une étape importante dans l’évolution politique des Comores, illustrant la volonté des jeunes, et en particulier des femmes, de s’engager davantage dans la gouvernance de leur pays.

ANTUF Chaharane