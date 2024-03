Maître Asma MZE, l’Avocate d’origine Comorienne qui brille au barreau de Versailles

Dans le monde souvent masculin du droit, une lumière brillante émerge, portant fièrement les couleurs des Comores. Maître Asma MZE, originaire de Koibani, se distingue non seulement comme l’une des rares avocates franco-comoriennes, mais elle pourrait bien être la seule à exercer au prestigieux barreau de Versailles.

Diplômée en Droit des Affaires, avec une spécialité en juriste européen de l’Université Paris X Nanterre, Maître MZE a gravi les échelons avec détermination et compétence. Associée au cabinet XL, elle incarne l’excellence et la détermination, deux qualités qui ont valu à son cabinet des honneurs bien mérités.

En janvier, le cabinet XL a été distingué comme le cabinet français le plus actif en matière d’exécution et d’annulation des sentences arbitrales. Cette reconnaissance témoigne du dévouement et du professionnalisme de Maître MZE et de son équipe dans la résolution des litiges commerciaux.

De plus, le cabinet XL a remporté le trophée d’argent de la firme régionale au sommet du droit, une réalisation impressionnante qui souligne leur influence et leur expertise dans le domaine juridique.

L’ascension de Maître Asma MZE et de son cabinet est une source de fierté non seulement pour les Comores, mais aussi pour la communauté juridique internationale. Son succès démontre que le talent transcende les frontières et que la détermination peut ouvrir des portes même dans les milieux les plus exigeants.

Un grand bravo à cette avocate exceptionnelle qui continue de repousser les limites et de faire rayonner la culture et le professionnalisme des Comores à travers le monde.



