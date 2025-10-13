Madagascar. Dans une nouvelle vidéo publiée ce soir sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne de télévision Viva, le président malgache Andry Rajoelina a confirmé s’être déplacé vers un « lieu sécurisé » afin d’assurer sa protection personnelle face à des menaces d’attentats le visant directement.
Calme mais déterminé, le chef de l’État affirme qu’il continue à « être en mission pour le pays » et qu’il œuvre à trouver des solutions concrètes, notamment en matière d’énergie, un secteur devenu explosif au cœur de la crise actuelle. Il a également lancé un avertissement solennel contre toute tentative de « changement anticonstitutionnel de pouvoir », estimant qu’un tel scénario mettrait en péril la stabilité de la Nation.
Cette prise de parole intervient dans un contexte de forte tension politique. Depuis le 25 septembre, Madagascar est secoué par un mouvement de contestation sans précédent, né de la colère populaire contre les coupures d’eau et d’électricité, avant de se transformer en une revendication politique massive réclamant la démission du président Rajoelina.
La situation a basculé ces derniers jours : la gendarmerie nationale a annoncé se ranger du côté du peuple, affirmant qu’elle « protège et ne terrorise pas », tandis que le CAPSAT, corps d’élite de l’armée, a pris le contrôle d’Antananarivo et vu l’ascension du Général Pikulas Démosthène, désormais chef d’état-major des armées.
Dans le même temps, le président du Sénat, le Général Richard Ravalomanana, a été relevé de ses fonctions, et les appels à la paix et à la légalité constitutionnelle se multiplient. La Commission de l’Union africaine a exhorté l’ensemble des acteurs à un dialogue national inclusif pour éviter l’effondrement institutionnel.
Pendant ce temps, dans les rues, la mobilisation ne faiblit pas. La Gen Z Madagascar et plusieurs figures de l’opposition maintiennent la pression, annonçant de nouvelles actions dès ce lundi pour « reprendre le pouvoir au peuple ». L’île est désormais suspendue entre incertitude et espoir d’un changement pacifique.
Mzé Mbaba
