Madagascar : Andry Rajoelina officiellement déchu de sa nationalité malgache

Un tournant historique vient d’être franchi à Madagascar. Selon le Journal officiel paru ce jeudi 24 octobre 2025, l’ancien président Andry Rajoelina a perdu sa nationalité malgache, désormais officiellement réservée aux citoyens n’ayant pas d’autre nationalité. Le document confirme également sa nationalité française, mettant fin à des années de rumeurs et de dénégations.
Pour beaucoup, cette décision délégitime totalement Rajoelina, accusé depuis longtemps d’avoir trompé la nation en dissimulant sa double nationalité. Des voix s’élèvent déjà pour réclamer des poursuites judiciaires et l’annulation rétroactive de son mandat présidentiel.
Le choc est d’autant plus grand qu’il intervient après le mandat d’arrêt international lancé contre son proche allié, l’homme d’affaires Mamy Ravatomanga, accusé de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite. Une série noire qui isole davantage l’ancien président et fragilise son réseau politique et financier.
