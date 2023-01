« Ma mère n’a pas prié pour que je devienne Sarambavi transsexuel »

Dans une vidéo sur le réseau social Tiktok, Thérésa, un jeune transgenre comorien se lamente des persécutions que lui et ses amis subisent au quotidien à cause de leur identité mal acceptée par beaucoup dans la société :

<< Je n’ai pas fauté auprès de Dieu. Ma mère non plus n’a pas formulé des prières pour qu’elle accouche d’un (sarambavi) transgenre . Il s’agit d’une malédiction. Que Dieu fasse qu’elle frappe tous ceux qui s’en moque !

Qu’on ne me méprise pas ! Qu est-ce que j’ai fait mon Dieu pour mériter tant de haine ?

Il y a tellement de transgenres dans ce monde, pourquoi c’est nous ( lui et son ami) qui sommes dans toutes les bouche ?

Où que nous allons nous ne sommes pas les bienvenus. Sur les réseaux sociaux on s’acharne contre nous. J’ai fini par les quitter. Même quand on veut participer à des totines (zikowa) on nous pourchasse pas>>.

Titre : CI

Dhoulkarnaine Youssouf.

