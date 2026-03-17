Lycée Français Henri-Matisse de Moroni : explosion des frais, des parents prêts à retirer leurs enfants !

La contestation s’intensifie autour du Lycée Français International Henri-Matisse de Moroni, où une augmentation progressive des frais de scolarité suscite l’inquiétude de nombreuses familles. À l’origine de la polémique : une décision prévoyant une hausse de 155 euros (environ 76 000 francs comoriens) par élève pour l’année 2026/2027, suivie de 444 euros supplémentaires en 2027/2028 (près de 218 000 francs comoriens).
Pour les parents non boursiers, cette augmentation cumulée de 595 euros (environ 292 000 francs comorien) en deux ans est jugée difficilement soutenable, surtout après une précédente hausse de 5 % appliquée en 2024/2025. Regroupés en collectif, ils dénoncent une pression financière croissante et appellent la direction à revoir sa copie.
Dans une lettre adressée à l’administration, les familles affirment comprendre les enjeux liés aux conditions de travail des enseignants, mais estiment que la solution ne peut reposer uniquement sur leur contribution. Elles plaident pour des alternatives plus équitables et durables.
Malgré une réunion organisée par la direction pour apaiser les tensions, le malaise persiste. Une pétition a été lancée et rassemble déjà des parents représentant une quarantaine d’élèves. Certains envisagent même de déscolariser leurs enfants si la décision est maintenue, une perspective qui pourrait peser lourdement sur les finances de l’établissement.
IBM
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