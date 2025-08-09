L’Union des Comores condamne les propos de Benyamin Netanyahou et réaffirme son soutien total au peuple palestinien

Moroni, 9 août 2025 – Le Palais présidentiel Beit-Salam a publié ce samedi un communiqué dénonçant fermement les déclarations du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, appelant à l’occupation totale de Gaza sous prétexte « d’aide » à sa population.
Dans ce texte, l’Union des Comores estime qu’une telle position viole de manière flagrante le droit international, citant la IVe Convention de Genève et les mesures provisoires de la Cour internationale de justice (CIJ). « Affamer, déplacer et assiéger une population ne relève pas de la libération mais de la punition collective », souligne le communiqué, accusant Israël de poursuivre un génocide en cours contre le peuple palestinien.
Le gouvernement comorien réaffirme ainsi son soutien « indéfectible » au peuple palestinien et exige un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages et l’ouverture de corridors humanitaires. Il appelle également la communauté internationale à agir sans délai pour mettre fin à l’escalade, arrêter le génocide et imposer le respect du droit international.
Par cette prise de position, l’Union des Comores confirme sa solidarité constante avec la cause palestinienne et réitère son engagement en faveur d’une paix juste et durable au Proche-Orient.
