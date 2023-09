L’Union africaine intègre le G20 comme membre permanent.

L’Union africaine (UA) est devenue le dernier membre permanent du G20, annoncé lors du sommet du G20 à New Delhi le 9 septembre. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui préside actuellement le G20, a officiellement accueilli l’UA dans le groupe des plus grandes économies du monde. Azali Assoumani, le président en exercice de l’UA et chef d’État des Comores, s’est joint aux autres dirigeants mondiaux lors de la cérémonie.

Jusqu’à présent, l’Afrique était uniquement représentée au G20 par l’Afrique du Sud. L’UA, basée à Addis-Abeba, en Éthiopie, englobe 55 nations et représente un PIB total de 3 000 milliards de dollars.

Cette inclusion marque une victoire diplomatique pour Modi, qui a poussé pour cette initiative, renforçant ainsi sa réputation internationale à l’approche des élections de 2024. Il souligne l’engagement de l’Inde à représenter « les besoins des pays du Sud ». Lors de son discours, Modi a mentionné les défis mondiaux, en particulier la crise de confiance exacerbée par la guerre et la pandémie, et a exprimé l’espoir de surmonter ces obstacles.

ANTUF Chaharane