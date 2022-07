« L’or n’est pas formellement identifié comme malgache »

Restitution des lingots d’or contre la levée de la suspension de la desserte Comores par Air Madagascar? De nombreuses sources l’affirment.

La suspension de la desserte Comores par Air Madagascar fait l’objet de beaucoup de spéculations. La raison qui est la plus évoquée est la demande par l’Etat malgache de la restitution des lingots saisis à l’Aéroport International Prince Said Ibrahim en décembre 2021. Durant toute la matinée de ce 20 juillet, Comores Infos a appelé plusieurs personnes ressources aux Comores pour confirmer ou infirmer cette information. Les confrères Malgaches que nous avons interrogés estiment que la suspension des vols entre Antananarivo et Moroni est liée à l’affaire des lingots d’or. L’ordre, disent-ils « provient d’en haut », comprendre la présidence malgache.

L’origine de l’or est à déterminer

Il a fallu attendre 15h45 pour avoir des bribes d’informations. Le porte-parole du gouvernement, Houmed Msaidie que nous avons contacté se dit « surpris » par la décision des autorités malgaches. Difficile de croire que le gouvernement comorien n’a pas été formellement saisi à ce ce sujet. En tout cas, sans aller jusqu’à confirmer que nos voisins de la Grande Ile conditionnent la reprise des vols entre les deux territoires à la restitution de l’or, il a tenu à rappeler la récente extradition liée au même trafic. « Quand ils voulaient que nous extradions les 2 Malgaches impliqués dans ce trafic, nous l’avons fait », a dit notre interlocuteur. Il a cependant tenu à préciser que l’origine de l’or n’est pas formellement identifiée . « Les trafiquants parlent d’une origine autre que malgache via des factures qu’ils ont présentées aux enquêteurs », a fait remarquer notre interlocuteur. Selon eux, le métal jaune proviendrait du Mali. Pour Houmed Msaidie, ce sujet aurait pu faire l’objet de discussions entre les deux États « au lieu d’ouvrir une crise aussi inappropriée qu’inutile ». Surtout que les mis en causes dans l’affaire dite des lingots ont fait savoir que l’or était acheminé vers les Comores par la mer.

L’agence représentant la compagnie aérienne malgache à Moroni aurait déjà commencé à procéder au remboursement des passagers. La reprise des vols a commencé le 7 juillet dernier.

Pour mémoire, le 28 décembre 2021, 3 hommes sont arrêtés à l’aéroport avec 49 kilos d’or. Il s’agissait de deux Malgaches, Azaly Failaza Pacheco et Pierre Stenny (« extradés » à Madagascar depuis le 13 janvier, leur extradition est sujette à caution de l’avis de plusieurs juristes ) et d’un Comorien, Elhad Ibrahim Halifa alors qu’ils s’apprêtaient à prendre un jet privé pour Dubaï. Le retentissant scandale a emporté avec lui des pontes du régime telles que le directeur général des Aéroports, Yasser Assoumani et l’ancien receveur des Douanes, Fardi Abodo ainsi que des petites mains. Tout ce beau monde se trouve à la maison d’arrêt de Moroni.

Faïza Soulé Youssouf