L’opposition et le pouvoir se taclent à Mohéli

Lors d’une interview avec nos confrères de Facebook Fm, l’ancien gouverneur Mohamed Archad membre du mouvement M17 de l’opposition a qualifié Said Mohamed Elface ,l’actuel Directeur régional de l’ONICOR et ancien fervent opposant du régime Azali, d’un prostitué politique.



Elface n’a pas tardé à riposter le deuxième jour sur le même média. Après s’être expliqué pourquoi il a changé son fusil d’épaule , il a défié l’opposition de l’île aujourd’hui de pouvoir réunir 20 personnes dans un salon. Une manière de dire que l’opposition a perdu toute sa crédibilité auprès de la population.

Quant au quotidien difficile des comoriens, la vie chère et la pénurie incessante de carburant à Mohéli que l’ancien gouverneur Fazul a soulevé ,

Elface demande au journaliste Ali Abdou Mkouboi de retourner à Archad lui demander son bilan lors qu’il était gouverneur. Un bilan à partir duquel, selon Mohamed Elface, la population mohelienne et celle de son village l’avaient sanctionné.

Pour Elface, les surtaxes un peu partout c’est normal et félicite le Ministre Chayhane ,car le pays ne peut attendre l’aide de l’extérieur pour avancer.



Quant à un éventuel dialogue entre l’opposition et le pouvoir, « si c’est avec l’équipe Azali, on n’irait pas » a répliqué l’ancien gouverneur qui insiste que cette chanson d’émergence n’est que du pipeau.