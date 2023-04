L’opération Wuambushu : un objectif inatteignable et des conséquences désastreuses

L’opération Wuambushu, visant à déloger les bidonvilles à Mayotte, semble impossible à réussir. En effet, cette démarche ne fera qu’augmenter la précarité, l’isolement et, par conséquent, la délinquance. Des personnes isolées, incapables de subvenir à leurs besoins, risquent de sombrer dans la délinquance pour survivre. Sans solution sociale, la situation sécuritaire s’aggravera inévitablement.

L’armée ne pourra pas renvoyer tous les individus en situation irrégulière, en particulier les jeunes isolés, qui sont pour la plupart français ou titulaires de titres de séjour. Ceux qui contribuent à l’insécurité à Mayotte resteront majoritairement sur le territoire, animés par la revanche et la nécessité de survie. La sécurité va donc empirer à cause de cette opération.

Des interrogations subsistent quant à l’objectif réel de l’opération Wuambushu. Les réseaux sociaux s’interrogent sur les véritables buts de cette opération, qui ne peut ni combattre efficacement l’insécurité ni régler la question de l’immigration irrégulière. Les Comores ne peuvent accepter d’accueillir 10 000 personnes comme l’affirme le ministère de l’Intérieur français, cela provoquerait une catastrophe sociale.

Un internaute résume ainsi la situation : « Mon petit bilan de l’opération Wuambushu : plusieurs actes de vandalisme, caillassage, …. Donc un lourd bilan matériel qui s’élève à plusieurs milliers d’euros, des affrontements entre force de l’ordre et petits voyous ET plus important #Zéro interpellation. Alors que sont venus faire ces milliers de policiers, gendarmes et magistrats à Mayotte ? S’ils sont venus jouer avec les gamins, je crois que ceux qui étaient sur place s’amusaient déjà très bien. »

Antuf chaharane