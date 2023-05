L’opération Wuambushu en PLS : le navire Maria Galanta mis hors jeu.

L’opération Wuambushu, lancée pour expulser les migrants illégaux de Mayotte vers Anjouan, se trouve dans une impasse en raison de la suspension des activités du navire Maria Galanta. Depuis une semaine, la SGTM Maria Galanta, seule compagnie autorisée à transporter des passagers entre les îles, a cessé de fonctionner, et les perspectives de reprise rapide s’amenuisent.

La Société Comorienne des Ports (SCP) ne facilite pas non plus la reprise des voyages. Dans une lettre envoyée à la compagnie le 2 mai, la SCP a approuvé la décision de la SGTM de suspendre ses opérations et lui a demandé de maintenir cette suspension sur la ligne Mayotte-Anjouan jusqu’à ce que les conditions de sécurité normales pour les opérations maritimes soient rétablies.

La suspension des activités de la SGTM Maria Galanta est survenue après le début de l’opération Wuambushu à Mayotte et le refus du gouvernement comorien d’accueillir les expulsés comoriens de cette île sous administration française. Cette situation met en évidence les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’opération et soulève des questions sur la manière dont les expulsions pourront être effectuées à l’avenir.

Saïd hassane Oumouri