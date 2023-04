Opération Wuambushu, le jour de l’Aïd : un sacrilège pour la communauté musulmane.

L’opération « Wuambushu » à Mayotte, prévue pour coïncider avec la fin du Ramadan et le jour de l’Aïd, soulève de nombreuses questions quant aux intentions réelles des autorités. Cette coïncidence, hasard du calendrier ou délibérée, transforme un jour de recueillement et de joie pour la communauté musulmane, majoritaire dans le pays, en une journée de déchirement et de terreur.

L’opération, ordonnée par le gouvernement et orchestrée par Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, vise à démanteler des cases illégales ou jugées dangereuses dans les bidonvilles de dix communes du 101e département français. Cette action de grande envergure a pour objectif de déloger une majorité de migrants en situation irrégulière, provenant des Comores voisines, et de raser de nombreuses cases en tôle exposées à des risques naturels. Plusieurs centaines de gendarmes et policiers sont mobilisés dans les bidonvilles de l’île pour mener à bien cette opération.

La date choisie, le vendredi 21 avril, correspond à la fin du Ramadan et au jour de l’Aïd, une fête religieuse importante pour la communauté musulmane, qui représente 98 % de la population du pays. Le choix de cette date transforme un moment de partage et de bonheur en une période de séparation, de peur et d’angoisse pour de nombreuses familles.

Face à cette situation, il est impératif que les musulmans et les citoyens sensibilisent les autorités sur l’importance de cette journée et dénoncent cette coïncidence, qui pourrait être perçue comme un sacrilège par la communauté musulmane. Les autorités doivent prendre en compte les valeurs et les croyances de la population lors de la planification d’opérations sensibles telles que celle-ci.

Antuf chaharane