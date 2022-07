L’Onicor veut que le sac de 25 kg coûte 13500 francs

« La situation nous oblige à revoir notre structure de prix à la hausse pour faire face à nos obligations et pouvoir continuer à fournir du riz ordinaire de très bonne qualité à la population » a justifié la société d’Etat dans un communiqué publié sur sa page Facebook. A cause de la pandémie de Covid-19, de la guerre en Ukraine et de la conjoncture mondiale, l’Office propose aux autorités compétentes que le sac de riz de 25 kg vendu à 7000 francs s’écoule désormais à 13 500. Quant au kilo de cette céréale, l’établissement public propose qu’elle passe du simple au double : soit de 300 francs à 600.

L’arrêté conjoint des ministères de l’économie et des finances devrait être rendu public incessamment. L’on devine que le porte-parole du gouvernement évoquera cette épineuse question lors du traditionnel compte-rendu conseil de gouvernement de ce 13 juillet.

Comores Infos qui est le premier média à avoir parlé de cette hausse avait avancé le prix de 9000 francs. Il s’avère que c’est une possibilité présentée comme moins amère pour la population seulement si l’Etat accepte de subventionner la part restante de l’aliment le plus consommé des Comoriens.