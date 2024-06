L’Onicor accusé de créer une pénurie artificielle : Les citoyens en colère

Une crise alimentaire sans précédent touche l’île de Ndzuani, où des citoyens désespérés accusent l’Office national d’importation et de commercialisation du riz (Onicor) de provoquer une « pénurie artificielle » qui engendre une flambée des prix du riz, aliment de base de la population.

Le riz ordinaire, fraîchement déchargé la semaine dernière au port de Mutsamudu et livré aux fournisseurs agréés par l’Onicor, a mystérieusement disparu du marché en quelques jours. Saïd Abdallah, un agriculteur local, exprime son désarroi. « J’ai économisé pour acheter deux sacs de riz, mais il n’y a plus rien. Que vais-je faire pour mes enfants ? J’ai fait le tour des vendeurs et personne n’en vend », se plaint-il.

Devant le port de Mutsamudu, la situation est dramatique. Tandis qu’un camion de riz quitte le port, une vieille dame en pleurs crie désespérément : « Au riz ! ». Un jeune homme, témoin de la scène, se voit contraint de forcer un fournisseur à vendre un sac de riz à la dame, symbolisant l’état de désespoir généralisé.

La colère des citoyens est dirigée vers l’Onicor, accusé de créer une pénurie délibérée pour manipuler les prix. Abdoul-Fatahou, un habitant en colère, affirme : « Les responsables de l’Onicor sont responsables de cette situation. Ils savent bien que leurs fournisseurs ne respectent pas les conditions de vente du riz et ferment les yeux ».

Les citoyens se plaignent non seulement de la pénurie, mais aussi des prix abusifs pratiqués par les rares vendeurs de riz. « Les vendeurs nous disent que c’est à prendre ou à laisser. Un sac de riz coûte maintenant 13 000 francs, bien au-dessus du prix homologué par l’Onicor », dénonce un habitant de Mirontsy. Il s’interroge sur l’absence de contrôle des prix par l’Onicor, surtout à Ndzuani.

Cette situation met en lumière une gestion douteuse et inefficace de la part de l’Onicor, dont les pratiques suscitent la suspicion et la colère. Les citoyens, pris en étau entre la pénurie et les prix exorbitants, réclament des actions immédiates. « Il est inacceptable que ceux qui sont chargés de garantir l’approvisionnement en riz permettent de telles dérives », fulmine un père de famille.

Le gouvernement et les autorités compétentes sont appelés à intervenir d’urgence pour remédier à cette situation intenable et assurer un approvisionnement stable et à un prix juste pour tous. La confiance des citoyens en l’Onicor est sérieusement ébranlée, et seule une réforme profonde et transparente de ses pratiques pourra apaiser les tensions et garantir l’accès à cette denrée essentielle.

