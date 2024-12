Loi des finances 2025 : cap sur le développement et la croissance

Lors d’une conférence de presse tenue à la présidence hier, le ministre des Finances a présenté les grandes lignes de la loi de finances 2025, qualifiant cette année d’historique pour le pays. Ce budget ambitieux, axé sur le soutien au secteur productif et le renforcement des dépenses sociales, marque un tournant stratégique pour le développement national.

La loi prévoit des recettes totales de 133 milliards de francs comoriens, réparties entre 73 milliards de recettes internes et 60 milliards provenant de l’extérieur. Les priorités affichées sont claires : lutte contre la vie chère, aménagement des infrastructures des capitales insulaires, et préparation des Jeux des îles de l’océan Indien, avec un accent particulier sur les infrastructures sportives et hôtelières.

Le secteur énergétique, pilier de la croissance, reste au cœur des préoccupations. « Les travaux d’installation des énergies solaires progressent, tout comme la révision des groupes électrogènes pour garantir une alimentation durable », a souligné le ministre.

Parmi les projets emblématiques, l’inauguration du Centre hospitalier universitaire El-Maarouf est prévue en 2025. « Nos efforts se concentreront sur son équipement pour offrir des soins de qualité à la population », a-t-il affirmé.

Côté dépenses, le budget global est évalué à 148,5 milliards de francs, dont 83 milliards pour les dépenses courantes, marquant une hausse de 13 % par rapport à 2024. Le gouvernement entend également supprimer la RAU (Redevance administrative unique) pour réaffecter les ressources à des projets de construction.

