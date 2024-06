L’interview ne sera jamais diffusée, car Anicha ne veut pas faire souffrir sa mère

Mayotte et les autres îles des Comores sont en ébullition depuis le mariage d’Anicha et Florence. Ce mariage, célébré à Mayotte, a provoqué une onde de choc non seulement sur l’île mais aussi à Ngazidja , où la famille d’Anicha réside. Les répercussions de cette union entre deux femmes ont touché tous les comoriens.

Tout a commencé avec une vidéo poignante tournée aux Comores. Dans cette séquence, on voit la mère d’Anicha en larmes, implorant sa fille de renoncer à ce mariage qu’elle juge contraire aux valeurs religieuses et culturelles de leur pays. Cette vidéo a profondément ému Anicha, la mettant face à un dilemme déchirant : suivre son cœur ou épargner la souffrance à sa mère.

Face à cette pression familiale et émotionnelle, Anicha a pris une décision lourde de sens. Elle a demandé à la chaîne de télévision Mayotte la 1ère de ne pas diffuser l’interview où elle et Florence répondaient aux questions des journalistes. Ce geste révèle à quel point la jeune femme est tiraillée entre son amour pour Florence et son désir de ne pas faire souffrir sa famille.

Le mariage lesbien d’Anicha et Florence a non seulement suscité des réactions violentes, mais il a aussi mis en lumière le danger du devenir des enfants séparés avec leurs parents par la police française à Mayotte. Les parents d’Anicha, fermement opposés à ce mariage, ont rejeté leur fille, exacerbant son sentiment de solitude et d’incompréhension.

Ce dimanche les téléspectateurs de Mayotte la 1ère n’ont pas pu regarder l’interview et ne verront jamais.

Soibah Saïd