L’international comorien Iyad Mohamed quitte Pau FC et s’envole pour le Portugal

C’est un nouveau défi qui attend Iyad Mohamed. Le milieu défensif international comorien quitte Pau FC (Ligue 2) pour s’engager avec Casa Pia, pensionnaire de l’élite portugaise. À 23 ans, le natif de Dunkerque va découvrir un nouveau championnat après avoir évolué en France sous les couleurs d’Auxerre, Le Mans, Caen et plus récemment Pau.

Arrivé dans le Béarn en 2022, Mohamed a disputé 29 rencontres avec le club palois, inscrivant un but et délivrant quatre passes décisives. Son dynamisme et sa qualité de relance ont attiré l’attention de Casa Pia, qui s’est attaché ses services jusqu’au 30 juin 2027. Un contrat de deux ans et demi qui marque un tournant dans la carrière du joueur.

Ce transfert représente également une opération financière intéressante pour Pau FC. Le club de Ligue 2 devrait récupérer une indemnité estimée à 200 000 euros pour son joueur, une somme non négligeable pour un club au budget limité.

Avec ce départ vers la Liga Portugal, Iyad Mohamed franchit un cap et tentera de s’imposer dans un championnat réputé pour son intensité et sa technicité. Casa Pia, actuel milieu de tableau en Primeira Liga, mise sur son profil pour renforcer son entrejeu et atteindre ses objectifs.

Après avoir fait ses classes en France, Mohamed va désormais écrire un nouveau chapitre de sa carrière au Portugal. Une belle opportunité pour lui de gagner en visibilité et, pourquoi pas, d’attirer l’attention de clubs plus huppés à l’avenir.



Misbah Said