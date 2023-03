L’importance de l’industrie de construction de bateaux dans l’archipel des Comores

Fundi Bacar, originaire de Mohéli, est un menuisier en construction nautique comorien de renom. Il a construit des bateaux célèbres tels que le MVA Alyasmine et le Benara I. L’État comorien devrait valoriser son talent et œuvrer pour une industrie des transports maritimes nationale.Une industrie de construction de bateau est importante dans un archipel comme les Comores, car elle répond aux besoins de transport, de pêche et de tourisme. Elle peut créer des emplois locaux, stimuler l’activité économique et promouvoir l’archipel comme une destination touristique unique. La construction de bateaux peut également aider à préserver la culture traditionnelle des Comores en maintenant les traditions nautiques vivantes pour les générations futures. En somme, l’industrie de construction de bateau est essentielle pour le développement économique et social des Comores.