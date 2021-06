Dans le cadre de la tournée réalisée à Ndzuani, ce lundi 31 mai 2021 par une délégation des cadres originaire de’île mais résidant à Moroni, une réunion de synthèse a eu lieu, ce mardi dans l’enceinte du Commissariat des Finances.

Le but était de faire le point sur la tournée et exposer les grandes réalisations effectives et en cours à Ndzuani depuis que le Chef de l’Etat, SEM Azali Assoumani est revenu au pouvoir.

L’île de Ndzuani comme les deux autres sont en plein chantier. D’importants projets sont réalisés et d’autres sont en cours. C’est le cas, notamment des infrastructures routières, de la mise en place des plateformes solaires et autres.

Les cadres anjouanais aux premiers rangs desquels, le Ministre des Affaires Etrangères, son homologue de l’Informatiin et des télécommunications appellent les Anjouanais, de l’intérieur, comme ceux de l’extérieur, à soutenir les efforts du Président de la République dans cette voie vers le développement socioéconomique du pays.

