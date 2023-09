Libre circulation entre Comores et Madagascar : l’appel de Saïd Larifou.

L’avocat franco-comorien et opposant politique, Saïd Larifou, s’est récemment rendu à Madagascar afin de plaider en faveur d’une libre circulation entre l’archipel des Comores et la grande île. En effet, de nombreux cas d’irrégularités et d’expulsions sont recensés entre ces deux territoires.

Lors d’une conférence de presse à Antananarivo, Larifou a évoqué les difficultés rencontrées par deux étudiantes comoriennes en situation irrégulière à Madagascar. Ces dernières ont dû abandonner leurs études et retourner aux Comores, faute de pouvoir régulariser leur situation.

De plus, il a souligné la précarité des travailleurs malgaches aux Comores, contraints de vivre dans la clandestinité de peur d’être expulsés.

L’avocat, leader d’un parti d’opposition face au Président Azali, s’interroge sur la récente décision de libre circulation entre les Comores et le Kenya, tout en excluant Madagascar, qui est géographiquement plus proche.

Par ailleurs, les autorités malgaches font face à des affaires de faux papiers impliquant des citoyens comoriens. Récemment, une femme comorienne a été arrêtée à l’aéroport d’Ivato avec un faux passeport français, attendant désormais son jugement.

Cette situation souligne l’urgence d’une collaboration étroite entre les deux pays pour faciliter les échanges tout en assurant la sécurité de leurs frontières.

Saïd Hassan Oumouri