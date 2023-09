L’exposition au soleil empoisonne l’eau minérale aux Comores.

Des bouteilles d’eau minérale exposées quotidiennement aux rayons du soleil sur les trottoirs et les vérandas de la ville suscitent des inquiétudes concernant la qualité de l’eau. Cette exposition au soleil pourrait engendrer des risques chimiques et microbiologiques, mettant en danger la santé des consommateurs.

Un journaliste d’alwatwan a interrogé l’inspecteur de santé Malida Abdelkader, cette dernière a souligné que le produit de conservation, le « chlore », est le premier à se détériorer en raison de l’exposition au soleil. Même si la date d’expiration n’est pas encore atteinte, l’eau minérale exposée subit des altérations qui pourraient avoir un impact sérieux sur la santé. Des changements de goût dus au mélange du chlore et des matériaux plastiques, ainsi que l’apparition de substances chimiques et microbiologiques nocives pour la santé, sont possibles. L’inspecteur a critiqué le manque de sensibilisation des responsables de la sécurité alimentaire sur les conditions adéquates de stockage, de transport et de vente de l’eau minérale.

Le responsable de la qualité de production de la société Salsabil, Housni Ahmad, a indiqué que les consignes de conservation sont clairement affichées sur les emballages. Cependant, il a constaté que cela ne suffit pas pour sensibiliser les vendeurs. Il a ajouté que la société Salsabil recommande aux clients de suivre les méthodes de conservation avant de mettre les produits en vente, mais certains ne respectent pas ces consignes.

Pour remédier à la situation, il est suggéré de protéger les bouteilles d’eau minérale des rayons du soleil en les couvrant avec du papier cartonné. L’exposition prolongée au soleil risque en effet d’affecter négativement la qualité de l’eau. Les consommateurs sont également encouragés à éviter d’acheter des bouteilles d’eau minérale présentant des fissures ou des corps flottants. Il est recommandé d’examiner attentivement les bouteilles, de vérifier les dates de conditionnement et de s’assurer qu’elles sont conservées dans des endroits frais et conformes aux normes de distribution.

Said Hassan oumouri