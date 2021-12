L’Ex attaché de Dhulkamal dénonce un détournement des fonds au sein du cabinet ministériel

L’ancien attaché du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Dhoihir Dhulkamal, accuse deux de ses anciens collègues d’avoir détourné de l’argent au sein du cabinet ministériel. Dans une vidéo direct diffusée sur la page facebook “Comores Actualités “, l’ancien reporter de la radio et télévision nationale ( ORTC ), devenu attaché de Dhulkamal depuis sa nomination à la tête de la diplomatie comorienne, dénonce un acharnement orchestré contre lui : ” c’est le directeur de cabinet du ministre qui m’a suspendu sous prétexte que j’ai promis d’organiser des voyages vers la france de 9 jeunes de Mbeni alors que c’est faux. Une certaine dame de Mbeni, sœur de Dr Mbae Toybou, m’a donné 1000 euros pour commencer des démarches. Je lui ai dit clairement que ça n’allait pas être possible. L’Onicor nous a donné des perdiems. J’étais avec le directeur de cabinet de Dhulkama. Il a pris cet argent avec un certain Imrane du cabinet. Ils ont tous les deux détourné cet argent. Aujourd’hui je suis victime. Ils ont su que je savais tout ça et ont décodé de me suspendre sans avoir informé le ministre ” Halidi Mzuri