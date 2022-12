L’étudiante de Patsy blessée est évacuée vers Mayotte

Elle s’était inscrite à l’Université des Comores site de Patsy-Anjouan pour l’année 2022-2023. Or Roihamat Abdallah Abderemane est arrivée à Mayotte à bord d’une vedette dans la nuit de lundi à mardi. Cela, après avoir été gravement blessée dans un terrible accident de moto, le lundi 19 décembre, a-t-on appris.

<<Ma fille, sa mère et son frère sont arrivés sains et saufs à Mayotte, même s’ils ont été appréhendés par la gendarmerie, car leur moteur était tombé en panne. Mais ma fille est aux urgences. Je l’ai déjà vue et on a échangé ensemble ; elle est très forte . Elle va subir son opération d’un moment à l’autre. Nous, ses parents et proches remercions tous ceux qui ont concouru à son transfert à l’hôpital de Mamoudzou>> confit son père vivant à Mayotte.

Il convient de souligner qu’après ce drame survenu lors que l’étudiante revenait de l’université, les responsables du centre universitaire de Patsy n’ont adressé aucun message de compassion à la jeune fille, dont le père, Abdallah Abderemane, a pourtant enseigné dans le site plusieurs années.

Dhoulkarnaine Youssouf