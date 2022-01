Les voiles sont tombés: Moussawi récompensé pour services rendus

Moussawi est récompensé pour services rendus, depuis hier il est de retour aux Comores. Les voiles sont tombés on sait maintenant qui étaient dernière moussawi. Car on savait que cet insolent briseur de couple qui doit sa virtuelle notoriété à l’insulte, la calomnie et la diffamation était utilisé par des caciques du pouvoir contre l’opposition et certaines personnes qui leurs faisaient de l’ombre tel les anciens ministres des finances Mr chaihane et le ministre kiki ainsi que belou voir même idaroussi ancien SGG. On comprend maintenant pourquoi moussawi circule désormais librement à Moroni. c’est le trio , toute honte bue qui a manœuvré pour faciliter son retour aux Comores. Il serait selon des sources proche du régime, moussawi serait l’homme protégé du trio boléro, les ministres de l’interieur fakri et msaidie. C’est d’ailleurs ces derniers qui ont renouvelé son passeport et modifier son nom pour pouvoir quitter Nairobi sans problème avec des garanties de lui laisser circuler librement à Moroni.

Qu’est ce qui s’est réellement passé? Qu’est ce qui se cache derrière ce trio et ce voltface?

En effet, le ministre de l’intérieur Fakridine, et son collègue msaidie sont entrain de faire des Comores un paradis pour les insulteurs. Et Moussawi en est un. Il a fait de l’injure, un métier. Des personnalités politiques, économiques et religieuses sont depuis longtemps ses cibles d’attaque sous la manette de ces trios qui complotent contre l’opposition mais bien contre azali. Des pères de familles, des jeunes innocents, des femmes sont souvent victimes de ses calomnies et mensonges. Dans un pays qui se respecte, cet énergumène devrait être normalement poursuivi et puni sévèrement pour ses incessantes diffamations. Mais voilà que le trio, censé promouvoir le respect et lutter contre le délit d’outrage, lui déroule le tapis rouge contre toute attente. Nous espérons que la justice fera son travail avant que ses victimes ne se fassent justice.