Les USA exigent des élections sans fraude aux Comores.

Le 8 septembre 2023, une rencontre a eu lieu entre le ministre de l’intérieur des Comores, Fakridine Mahamoud, responsable des élections, et Joseph Narus, Deputy Political and Economic Chief Embassy Lead pour les Comores. Cette réunion a principalement porté sur l’organisation des élections présidentielles et des gouverneurs prévues pour 2024. Joseph Narus, après avoir visité l’Ambassade des États-Unis à Madagascar fin août, a exprimé sa satisfaction quant aux mesures prises pour garantir des élections sécurisées, libres et transparentes. Il a félicité le ministre et son équipe pour leurs efforts, notamment la mise à jour de la liste électorale par la CENI. Narus a également mentionné ses rencontres avec diverses parties prenantes, y compris des membres de l’opposition, la CENI, les Nations Unies, et d’autres entités internationales. Ces discussions s’inscrivent dans le cadre du soutien du département américain au processus électoral comorien, notamment via un financement du PNUD. Le ministre Mahamoud a réaffirmé son engagement à assurer des élections transparentes et paisibles en janvier 2024. Une autre réunion est prévue fin septembre pour évaluer les avancées du processus.

ANTUF Chaharane