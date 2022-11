Les trois gouverneurs accueillis chaleureusement en France

Les trois Gouverneurs des îles autonomes de l’Union des Comores sont accueillis très chaleureusement à Saint-Denis (la Réunion)

Ce mercredi 2 novembre 2022. Leur mission dans ce département français de l’océan Indien s’inscrit dans le cadre du renouvellement des Conventions de coopération entre le Département de la Réunion et les Gouvernorats de la Grande Comore, d’Anjouan et de Mohéli.

Nous vous souhaitons un agréable séjour sur place et un grand succès de votre mission.

