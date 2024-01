Les résultats provisoires de l’Élection Présidentielle et des Gouverneurs prévus ce Mardi

Dans une attente palpable, les Comoriens retiennent leur souffle en vue des résultats provisoires de l’élection présidentielle et des gouverneurs des îles, prévus d’être dévoilés ce mardi 16 janvier avant 14 h, selon une source de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

L’île de Ndzuani a déjà levé le voile sur ses résultats provisoires, révélés au grand public par la Commission électorale insulaire indépendante (Ceii). Les citoyens des autres îles, Ngazidja et Mwali, restent en attente fébrile des chiffres qui seront dévoilés ce mardi matin. La transmission en direct de ces résultats tant attendus sera assurée par Comoresinfos.

Cette élection revêt une importance cruciale pour l’avenir politique des Comores, et les résultats finaux influenceront sans aucun doute la direction que prendra le pays dans les années à venir. Les électeurs se sont mobilisés massivement pour exprimer leur voix, et l’attention nationale et internationale est désormais rivée sur ces résultats cruciaux.

Alors que les résultats provisoires commencent à émerger, les réactions et spéculations se multiplient au sein de la population. Les citoyens, politiciens et observateurs attendent avec impatience de voir quelle dynamique politique se dessinera à la lumière de ces résultats, qui façonneront le paysage politique des Comores.

Restez à l’écoute pour des mises à jour en direct sur les résultats de cette élection historique qui déterminera les futurs dirigeants de la nation. Comoresinfos continuera de jouer un rôle central en assurant la transparence et l’accès rapide à ces informations cruciales pour la démocratie comorienne.



