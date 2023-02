Les pseudos ouverts d’esprit

Certains comiques et pseudo ouverts en même temps d’esprit sont justement très ouvert d’esprit mais seulement quand ce n’est pas leurs fils qui est sorti de l’ordinaire. Moi je les respecte, ces transgenres, bisexuels, chimels, lesbiennes, polyamoureuses, ces hommes qui ont décidé de changer de sex, de démarche, de cheveux, de mode d’habillement et parfois de voix mais je ne permettrai personne de me forcer à être d’accord avec eux et bien évidemment avec leur comportement même si les lois de nombreux pays leurs permettent d’être ce qu’ils sont devenus.

Néanmoins il ‘est inadmissible de constater que dans un pays comme le notre où des innocents sont assassinés ( Ba pâle ) sans l’ombre de la moindre enquete donc naturellement ni procès sans parler de ceux qui sont forcés à l »exile, les gens se sont concentrés à faire de cette affaire un sujet national. Personnellement moi j’ai publier les photos de cette affaire et j’en ai parlé dans le but d’emmerder pas mal d’oulémas sodomites, corrompus et pédophilies en même temps qui saisissent la moindre occasion pour ouvrir leurs gueules puantes pour ne parler que des choses liberticides ou venter le pouvoir mais jamais pour interpeller nos dirigeants qui pourtant nous font souffrir comme les juifs de 1945.

John Baloz