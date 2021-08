Les prix à Volo Volo battent des records et la présence des Jeviens n’arrange rien

Les prix continuent de grimper au marché et ce n’est pas de s’arrêter. Le mois de salaire y passe. Et pendant cette période où les Jeviens ont débarqué en masse comme des mouches ça n’arrange rien puisque les prix ont augmenté en plus comme à chaque arrivées des Jeviens. Et si on ajoute la pénurie et l’incompétence du gouvernement qui n’a rien anticipé, le pays se retrouve à manquer de tout. Voici les prix actuels :

Feleke mafana 150 fc

Poutou 500fc

Tomate 1500kg

Cuisse 1750kg

Comment nourrir une famille entière ?