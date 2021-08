Les notables d’Iconi disent Non à Mabedja et interdisent la manifestation

Les notables de la ville d’Iconi se sont adressés à la presse et aux comoriens. Ils condamnent et disent non à tout rassemblement à Iconi contre le président Azali. “Azali est un père pour la ville d’Iconi. L’enfant qui vient de France pour manifester à Iconi n’a jamais cotisé pour le développement de cette ville…”, a déclaré un notable.

Le chef de quartier a démenti les propos tenus par les jeunes Mabedja “je n’ai pas donné mon accord pour un rassemblement à Iconi, j’ai demandé aux jeunes et ils m’ont dit qu’ils ont eu une autorisation du gouvernement et j’ai dit je vais consulter les notables avant mais je n’ai jamais dit oui, ils ont menti “.

Regardez la vidéo ci-dessous de la déclaration des notables d’Iconi sur Comores infos :