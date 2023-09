Les jviens ont-ils ramené le VIH/Sida ? neuf cas détectés en Aout

Dans un récent communiqué de presse, la Direction de Lutte contre le Sida des Comores a révélé que neuf nouveaux cas positifs du VIH/sida ont été enregistrés entre janvier et août de cette année. Le directeur général de l’organisation, le Dr Soulaiman Youssouf, a fait cet annonce préoccupante et a appelé à une action immédiate pour prévenir la propagation de cette épidémie mortelle.

Au cours de cette période, les Comores ont enregistré une augmentation des cas de VIH/sida, suscitant des inquiétudes parmi les professionnels de la santé et les responsables gouvernementaux. Le Dr Soulaiman Youssouf a expliqué que sur les 43 894 personnes dépistées en 2022, 18 d’entre elles ont été testées positives, dont six femmes enceintes. Actuellement, 86 personnes sont sous traitement antirétroviral, dont deux sont co-infectées par le VIH. Il a noté qu’en 2022, une seule personne sous traitement antirétroviral est décédée, soulignant l’importance de l’accès aux traitements dans la gestion du VIH.

Bien que le nombre de contaminations ait légèrement diminué, l’épidémie du VIH/sida reste une préoccupation majeure pour la santé publique aux Comores. La prévention et la sensibilisation sont des éléments essentiels pour endiguer sa propagation. Le VIH/sida se transmet principalement par voie sexuelle, sanguine et de la mère à l’enfant, ce qui rend impératif que les individus adoptent des comportements responsables et prennent des mesures de protection.

À l’approche de la rentrée scolaire, les autorités sanitaires intensifient leurs efforts de sensibilisation sur l’ensemble du territoire national. Cette initiative vise à éduquer la population sur les risques du VIH/sida et à encourager le dépistage précoce. Le Dr Soulaiman Youssouf a souligné que la direction de lutte contre le sida reste déterminée à lutter contre l’épidémie et à offrir un soutien aux personnes touchées.



Misbah Said