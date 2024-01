Les habitants de pajé,sont empêché de voter par les responsables du bureau de vote

Mutsamudu, Comores, 14 janvier 2024- Les élections aux Comores sont marquées aujourd’hui par des anomalies et des manœuvres suspectes, en particulier à Mutsamudu, Pajé. Dès le début du vote ce matin, des problèmes récurrents ont été signalés, mettant en doute la normalité du processus électoral.

Selon des témoignages recueillis dans une vidéo, des stratégies visant à entraver le déroulement du vote ont été observées dès les premières heures. À Pajé, où normalement deux bureaux de vote sont en fonction, le président de bureau, identifié comme Belouwa, a empêché les électeurs d’accéder aux salles traditionnelles. À la place, il a dirigé les votants vers un espace restreint, suscitant l’indignation des citoyens.

Face à la résistance des électeurs, les responsables du bureau ont proposé de déplacer le vote vers un endroit plus spacieux choisi par les électeurs eux-mêmes, une démarche jugée absurde et contraire aux procédures établies. Malgré l’accord sur un nouveau lieu plus grand, Belouwa a refusé cette solution, résultant en une impasse où, jusqu’à présent, aucun vote n’a été enregistré dans les bureaux de Pajé à Mutsamudu.

ANTUF Chaharane