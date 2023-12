Les fidèles chrétiens des Comores ont accueilli la fête de Noël avec bonheur et allégresse.

Mgr Charles Mahuza Yava, évêque des Comores, partage une perspective unique sur la célébration de Noël dans les îles Comores, un pays à majorité musulmane. Bien que Noël soit un jour ouvré comme les autres, la petite communauté chrétienne trouve des moyens d’observer la fête avec respect et adaptabilité. Mgr Yava, originaire de la République Démocratique du Congo et membre de la Société du Divin Sauveur (Salvatorien), souligne la présence remarquable de la minorité à travers des actes de charité, en accord étroit avec les enseignements islamiques.

Dans une interview accordée à Vatican News, Mgr Yava raconte les expériences de célébration de Noël dans un lieu où les chrétiens représentent moins de 2% de la population. Il note l’adaptabilité de la communauté chrétienne, en particulier dans la recherche d’autorisations auprès des employeurs pour assister aux messes et festivités. Sur l’île de Mayotte, gérée par la France et faisant partie de l’archipel des Comores, les chrétiens rencontrent moins de difficultés car le 25 décembre est un jour férié.

Mgr Yava met l’accent sur la confiance et l’acceptation croissantes de la communauté chrétienne parmi la majorité musulmane. Les relations positives en évolution, le respect mutuel et l’absence de prosélytisme sont remarquables. Il mentionne également le rôle de l’Église dans l’aide aux migrants d’Afrique de l’Est, soulignant l’aspect universel de leur travail caritatif.

Pour Noël et le Nouvel An 2024, Mgr Mahuza appelle à l’unité parmi les chrétiens des Comores, soulignant l’importance d’un témoignage fraternel fort. Il aspire à ce que Jésus, le prince de la paix, apporte davantage de paix au monde et reconnaît la coexistence pacifique actuellement appréciée dans les Comores.

Said Hassan Oumouri