Les festivités de mariages reprennent

C’est un soulagement pour la population à l’instar des amateurs du sport. Le chef de l’Etat a décrété l’allégement de certaines mesures et autorise notamment la célébration du mariage dans un cadre restreint d’une cinquantaine de personnes. Le couvre-feu est repoussé de 23 heures à 4 heures du matin.

Face à la baisse des cas positifs de la pandémie du Coronavirus, le Gouvernement a décidé d’alléger les mesures restrictives. Dans un décret daté du 17 juin 2021, le Chef de l’Etat autorise la célébration de mariage « dans un cadre familial et dans un lieu privé, pour un maximum de cinquante (50) personnes ». « Les cérémonies religieuses et cultuelles (Haouli, Tahalil, hitma, maoulid, daira…) et autres évènements, notamment culturels et festifs, sont soumis aux mêmes règles que celles mentionnées à l’alinéa ci-dessus », lit-on en l’article 2 dudit décret.

Membre actif des organisations de la société civile, Ali Abdallah Ahamed pense que « l’idée est loin de la réalité de notre pays ». « Comment puis-je me marier avec 50 personnes présentes alors que j’ai une famille de plus de 50 personnes sans compter mes amis ? », se questionne celui qui estime que « il faut autoriser les mariages au-delà de 50 personnes avec respect des gestes barrières ».

Et comme il est stipulé en l’article 3, l’autorisation des compétitions sportives avec un « nombre maximum de spectateurs » ne pouvant « pas dépasser le tiers de la capacité d’accueil du site », il est imposé aux athlètes participants aux compétitions sportives et les spectateurs, non-vaccinés [de] présenter un test RT-PCR négatif de 72 heures ou un test antigénique négatif réalisé sur place ». Ces allègements vont donc multiplier les demandes des tests PCR et autres. Dans notre édition du mardi 15 juin dernier, le docteur Kamal Said Abdallah avait rassuré que le pays notamment à l’INRAP, les réactifs sont suffisants. Donc à déduire que du côté des tests pour chaque jour de compétition, il n’y a rien à craindre quant à la capacité de les réaliser et surtout que les sites d’accueil ne sont pas aussi vastes.

Le couvre-feu passe de 22 heures 30 à 23 heures et dure jusqu’à 4 heures du matin. Le lavage des mains, port obligatoire du masque, la distanciation physique et les « autres mesures prescrites par les textes antérieurs relatifs à la lutte contre la propagation de la Covid-19, qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret, restent applicables ».

A.O Yazid / LGDC