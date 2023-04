Les femmes mahoraises, championnes de la création d’entreprises.

Malgré les défis, Mayotte et la crise sécuritaire et sociale l’île connait des aspects positifs qui sont souvent ignoré. En 2020 par exemple l’année a été florissante en termes de créations d’entreprises, avec 1 353 nouvelles entreprises enregistrées, soit une augmentation de 33% par rapport à 2019. Ce record promet un développement positif pour l’île.

Bertrand Aumand, chef régional de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), s’est réjoui de ces chiffres. La mise en place du statut de micro-entrepreneur à Mayotte en mai 2020 a facilité la création et la gestion d’entreprises, avec 256 entreprises créées sous ce statut. Les jeunes entrepreneurs ont également profité de ces facilités.

Les femmes sont bien représentées parmi les créateurs d’entreprises à Mayotte, avec 46% des entreprises créées par des femmes, soit sept points de plus que le niveau national. Les femmes sont principalement présentes dans les secteurs de la santé humaine, de l’action sociale, du commerce et des services aux particuliers.

L’augmentation de 53% des créations d’entreprises sous forme sociétaire (SA, SARL, SAS, etc.) est également une excellente nouvelle pour le développement de Mayotte, car ces entreprises sont plus susceptibles d’embaucher et d’investir. La création de nouveaux postes d’emploi sera bénéfique pour l’île, qui connaît l’un des taux de chômage les plus élevés de France, avoisinant les 30%..

