Les États-Unis renforcent leur soutien aux Comores avec des drones et une aide de 10 millions de dollars

Lors des festivités marquant la célébration de la fête de l’indépendance des États-Unis aux Comores, l’ambassadrice américaine Claire Pierangelo a fait une annonce importante qui témoigne du renforcement des relations entre les deux nations. L’ambassadrice a présenté une nouvelle flotte de drones destinés aux garde-côtes comoriens et a dévoilé une aide financière de 10 millions de dollars.

Ces nouveaux drones, offerts par les États-Unis, sont conçus pour améliorer les capacités de recherche et de sauvetage des garde-côtes comoriens. « Ces drones augmenteront considérablement les capacités de recherche et de sauvetage des garde-côtes, ce qui permettra de sauver des vies », a souligné Claire Pierangelo. En outre, ces drones joueront un rôle crucial dans la lutte contre les activités illégales dans les eaux souveraines des Comores, notamment en matière de pêche illégale, non réglementée et non déclarée.

Il s’agit de la deuxième fois que les États-Unis fournissent des drones aux Comores, soulignant ainsi un partenariat durable dans le domaine de la sécurité maritime. L’initiative vise à doter les garde-côtes des moyens nécessaires pour assurer une surveillance efficace et protéger les ressources maritimes du pays.

En plus de l’équipement technologique, l’ambassadrice américaine a annoncé un soutien financier de 10 millions de dollars. Ce financement est destiné à plusieurs secteurs clés, dont l’énergie renouvelable et la sécurité alimentaire, des domaines essentiels pour le développement durable et la résilience économique des Comores.

La cérémonie a réuni plusieurs figures importantes de la politique comorienne, parmi lesquelles le nouveau Ministre des Affaires Étrangères, Mohamed Mbae, et le nouveau Secrétaire Général du Gouvernement, Nour El Fath Azali. Ce dernier a joué un rôle clé dans le rapprochement entre les Comores et les États-Unis.

Claire Pierangelo a exprimé sa satisfaction quant à l’évolution des relations bilatérales et a réaffirmé l’engagement des États-Unis à soutenir le développement des Comores : « Nous sommes ravis de continuer à renforcer cette relation bilatérale. Le partenariat entre les États-Unis et les Comores se développe rapidement et je me réjouis des progrès qui seront accomplis dans les années à venir. »

