Les élus d’Anjouan restent fermes dans leur opposition à l’accueil des expulsés de Mayotte malgré le changement de position du président Azali

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le 13 mai 2023, les élus locaux de l’île autonome de Ndzuwani réaffirment leur opposition à l’Opération Wuambushu, malgré le revirement de position du président Azali.

Les élus locaux expriment leur indignation face à cette opération, soulignant que les élus de Mayotte ont choisi la violence pour rétablir la sécurité dans l’île, en mobilisant les extrémistes français et les médias propagandistes, dans un esprit colonialiste. Ils dénoncent cette approche et rappellent leur devoir de réclamer la souveraineté des Comores sur l’île comorienne de Mayotte, conformément au droit international et à la Constitution de l’Union des Comores.

Dans leur déclaration, ils rappellent également les humiliations subies par les Comores de la part de la France depuis plus de deux siècles. Ils évoquent les assassinats de deux présidents comoriens, Ali Soilih et Ahmed Abdallah, ainsi que la déportation du président Said Mohamed Djohar à La Réunion, perpétrés par la France impérialiste.

Les élus locaux de Ndzuwani invitent la classe politique française à se référer aux déclarations de l’ancien président Giscard d’Estaing sur l’intégrité des Comores et à se conformer à celles-ci. Ils condamnent également les personnalités politiques françaises telles que Darmanin, Estelle Youssoufa et Kamardine, impliquées dans l’opération Wuambushu.

Les élus locaux de Ndzuwani rejettent catégoriquement le déversement forcé de Comoriens vivant à Mayotte par le port de Mutsamudu. Ils appellent leurs frères de la quatrième île à se réunir pour décider de leur avenir commun, sans l’influence de la France impérialiste ni de la classe politique française raciste représentée par Marine Le Pen.

Les élus soutiennent les initiatives du gouverneur de l’île concernant ce dossier. Enfin, ils déplorent et condamnent le fait que le gouverneur ait été empêché d’entrer dans l’enceinte du port de Mutsamudu par les autorités portuaires.

Le communiqué est signé par l’ensemble des maires de l’île de Ndzuwani.

Saïd hassane Oumouri