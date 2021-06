Les élèves de l’école privée IQRA à la découverte des sites écologiques de Mohéli

Ce dimanche, les élèves de l’école privé IQRA ont effectué le tour de Mohéli dans le but de découvrir les principaux sites écologiques de l’île.

Une visite qui a permis ,selon Mahamoud Boura leur enseignant, aux élèves d’être en mesure de faire Le rapprochement entre Les cours théoriques en science environnementale et la réalité sur Le terrain.



Au départ de leurs écoles à Fomboni, ces écoliers de la classe de seconde et première se sont rendu à Djoiezi puis Hamavouna (dans la région de Djando)afin de faire une échange avec Les habitants de cette localité notamment sur la protection du littorale. Mais aussi sur l’importance des coureaux dans ces localités avec des illustrations.



Ces élèves se sont rendu également à Itsamia à l’Est de l’île puis à Ouallah dans le sud.

« Cette visite sur Le terrain a permit a ces élèves de connaitre l’importance et Le rôle de la tortue dans la biodiversité ainsi que l’interaction des mangroves avec Les récifs coralliens et le littorale » explique Mahamoud. Et lui de poursuivre

« C’est aussi initier les élèves à l’éducation environnementale pour devenir des futures cadres qui seront des défenseurs de l’environnement ».