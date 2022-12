Les deux équipes comoriennes ont également perdu face aux mauriciens

Beau Bassin Complex, 06 Décembre 2022

C’est la deuxième journée des jeux de la CJSOI, à Maurice

Les deux équipes nationales de tennis de table (garçon et filles) se sont affrontées ce matin contre leurs hôtes mauriciennes. Elles ont toutes les deux perdu.

Ces rencontres ont été suivies par le Ministre mauricien des Sports, M. Stephan Toussain et du conseiller du Ministre comorien des Sports, représentant ce dernier, M. Taoufik Ahmed Ali.

A la fin des rencontres, l’entraineur des jeunes athlètes comoriens a estimé, devant la presse, avoir détecté le point faible de ses jeunes protégés. « Nous avons perdu ce matin, mais nous avons un match l’après-midi. Les enfants sont stressés, c’est leur principal problème. Nous allons donc travailler sur le plan psychologique. Il est possible pour nous de gagner ces matchs face aux Seychelles », a assuré Ali Mzembaba.

Ministère du sport

