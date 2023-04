Les députés du parti Orange proposent une loi d’amnistie

Introduction Point de presse du parti orange sur une proposition de loi d’amnistie : tenue ce Jeudi 23

avril 2023, par le bureau politique en présence du président du parti et les membres du bureau politique

Mesdames et Messieurs les journalistes des différents médiats, merci d’avoir répondu à notre invitation pour ce point de presse.

Nous avons souhaité vous rencontrer pour communiquer et informer, à travers vous, l’opinion sur un sujet important pour la vie politique de notre pays.

Mesdames et Messieurs les journalistes, Il est de notoriété public que depuis le mois d’avril 2019 notre pays vie une crise poste électorale sans précédent et qui a conduit à des personnalités politiques de s’exiler à l’étranger.

Le 16 mars 2023 le Front commun Elargi a adressé une lettre au président de l’Union des Comores et président en exercice de l’union Africaine, pour lui exprimer la volonté des oppositions de vouloir réconcilier le pays, afin que les prochaines élections présidentielles ne viennent prolonger

encore cette crise en cours. Pour rappel, dans cette lettre le Front commun Elargi a sollicité au président d’examiner ensemble certains préalables parmi lesquelles le déroulement des élections, les libertés d’entrée et de sortie de tous les comoriens sur l’ensemble du territoire national et international et l’amnistie des politiciens prisonniers jugés définitivement, afin de créer un climat d’apaisement et de garantir l’organisation des élections libre, transparente, inclusif et démocratique dont les résultats seront acceptés par tous.

Le parti orange fidèle aux exigences propres à une démocratie moderne et responsable, après avoir pris connaissance de cette lettre du Front Commun Elargi, adressée au chef de l’état, aussitôt ORANGE a salué l’initiative et s’est exprimé par la voix de notre porte-parole. C’est ainsi que notre parti a mené une réflexion sur les voies et moyens légaux conformément à la législation en vigueur pour apporter sa contribution face à cette nouvelle donne.

Nous saisissons cette occasion pour vous rappeler Mesdames et Messieurs les journalistes que le parti ORANGE à toujours œuvrer, constamment, en faveur de la paix et de la cohésion nationales.

Vous vous rappeler aussi que le parti ORANGE a pris part à la conduite des affaires du pays en siégeant au Gouvernement de l’union des Comores durant la période allant du 2 juin 2016 au 26 aout 2021. Et ORANGE est solidaire des engagements pris par l’Exécutif national durant cette période.

Cependant, depuis le 26 aout 2021, le parti ORANGE n’est plus comptable des actes engagés par le gouvernement. Et ORANGE s’ est inscrit dans une démarche de critiques constructives et agit de manière responsables et efficace en faveur de la paix, de la cohésion et de l’unité nationale et de la stabilité.

C’est ce que nous allons faire en ce temps décrispation de la situation politique du pays. L’objectif de ce point de presse est, donc, de manière spécifique, d’assumer le rôle d une formation politique légalement siégeant à l’Assemblée nationale.

Nous avons donc l’honneur et le courage d’informer, à travers vous, les comoriens de l’intérieur du pays et de la diaspora que les députés du parti orange vont déposer une proposition de loi d’amnistie à la représentation nationale au profit des politiciens prisonnier et des personnalités politiques en exil. Cette proposition de loi d’amnistie a pour but de répondre aux préoccupations exprimée par le lettre du front commun Elargi du 16 mars 2023, Adressé au président de l’union.

Avec cette initiative, nous entendons œuvrer pour contribuer à l’apaisement, à la réconciliation et la décrispation de la situation politique comorienne. Cette proposition de loi d’amnistie traduit la volonté maintes fois exprimée par les fils et filles du notre pays, de réconcilier sans exclusion, toutes les forces vives de la Nation, en vue de d’apaiser la situation politique afin d’assurer une développement harmonieux. Cette proposition de loi a également le mérite de déterminer les faits et les personnes concernés.

A cet effet, nos parlementaires vont solliciter la représentation national d’examiner et d’adopter cette proposition de loi afin de réaliser la réconciliation nationale.

Le premier titre de notre proposition de loi l’amnistie concerne les personnalités politiques, définitivement condamné dans l’affaire du programme de la citoyenneté économique. Les personnalités visées par cette mesure de clémence sont : Messieurs Ahmed Abdallah Mohamed

Sambi, Mohamed Ali soilihi, Ibrahim Mhoumadi Sidi.

Le deuxième titre a pour objet, l’amnistie aux exilés politiques qui ont formés des gouvernements d’exile. Ces faits infractionnels ne font pas encore l’objet de poursuites mais peuvent l’être puisque il s’agit des actes illégaux et non conforme à la constitution. Les personnalités politiques visés sont Messieurs Moustoipha cheick, Larifou said, Youssouf Said Mahazi alias ZICO. Sont également visés par cette mesure de clémence les membres de ces gouvernements d’exil.

Le troisième titre de notre proposition de loi d’ amnistie concerne : Monsieur Abdou salami qui est définitivement condamné, Monsieur Tocha djohar définitivement condamné mais non détenues et Monsieur Achemt Said Mohamed poursuivi par la justice comorienne pour des faits de fabrication, de détention et le transport des explosifs contre la sécurité de l’Etat.

Sur ce qui concerne les mesures de grâce pour les personnes condamnées définitivement le parti orange invite les personnalités politiques concernés à entamer les procédures judiciaire prévu à cette effet avec leurs avocats.

Le parti ORANGE invite également la société civile, les religieuses à soutenir cette proposition de loi d’amnistie et appelle par conséquent, les députés de la majorité parlementaire à dépasser les clivages politiques et à se joindre cette l’initiative et à ne ménager aucun effort pour faire passer cette proposition de loi d’amnistie dans l’intérêt du pays. Enfin, ORANGE porte à la connaissance de tous qu’il s’emploiera à rencontrer les autorités au premier chef le président de la république, les acteurs politiques, les organisations de la société civile, et les chancelleries représentées dans notre pays pour leurs faire part de notre démarche.