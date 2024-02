Les Comoriens dispensés du paiement de l’ETA pour Nairobi

Dans une annonce qui marque un tournant significatif pour les voyageurs comoriens, le ministère de l’Intérieur kényan a récemment décidé d’exempter les ressortissants des Comores de l’obligation de payer l’ETA (Autorisation de Voyage Électronique) pour se rendre à Nairobi. Cette mesure, qui était auparavant imposée et coûtait 34 USD par personne, a été levée grâce à une note officielle, allégeant ainsi les formalités pour les voyageurs comoriens.

Cette exemption s’inscrit dans un effort plus large de faciliter les déplacements transfrontaliers et de renforcer les relations économiques et culturelles entre les deux pays. En effet, depuis le 6 juillet 2023, les Comores et le Kenya ont entrepris un processus visant à dispenser les titulaires de passeports ordinaires de l’obligation de visa, dans le but de promouvoir les échanges commerciaux et de simplifier les déplacements.

Outre les Comores, six autres pays ont également été exemptés de l’ETA, notamment la République Démocratique du Congo, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Mozambique, Saint Marin et l’Afrique du Sud. Toutefois, ces pays doivent s’enregistrer sur la plateforme en ligne dédiée, ce qui permet aux autorités kényanes de surveiller les entrées sur leur territoire dans un souci de sécurité.

Un haut responsable impliqué dans ce dossier a souligné que, malgré l’inscription obligatoire sur la plateforme ETA, aucun paiement ne sera exigé de la part des ressortissants des sept pays concernés. Cette décision témoigne de l’engagement des deux nations à faciliter les échanges et à renforcer leur coopération bilatérale.

Cette annonce intervient après que de nombreux voyageurs comoriens se soient retrouvés confrontés à la nouvelle procédure de l’ETA lors de leur voyage au Kenya, créant ainsi des difficultés et des frais supplémentaires imprévus. Désormais, avec cette exemption en vigueur depuis le 15 février dernier, les voyageurs comoriens peuvent se rendre à Nairobi sans avoir à payer de frais supplémentaires liés à l’ETA.



