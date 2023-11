Les Comores triomphent de la Centrafrique en ouverture des éliminatoires de la coupe du Monde

Vendredi 17 novembre 2023, les Cœlacanthes ont brillamment entamé leur parcours vers la Coupe du Monde 2026, en s’imposant 4-2 contre la République centrafricaine au stade omnisports de Maluzini .

Malheureux d’Abdel Hakim Abdellah, donnant l’avantage à la Centrafrique. Cependant, Kassim M’Dahoma a rapidement égalisé pour les Comores, suivi par un but de Bendjaloud Youssouf, plaçant ainsi les Comores en tête.

Les deux nouvelles recrues, Myziane Maolida et Rafiki Saïd, ont chacun marqué un but lors de leur première sélection. Cette performance a consolidé la victoire des Comores, malgré un second but contre son camp marqué par Younn Zahary en faveur de la Centrafrique.

Le stade a ouvert ses portes au public dès midi, avec des tarifs variant entre 2 500 francs comoriens dans les gradins et 15 000 francs pour les places VIP. L’enthousiasme des supporters locaux a été palpable, avec une foule dynamique soutenant passionnément leur équipe nationale.

Prochaine étape : affronter le Ghana: Forts de cette victoire, les Comores se préparent désormais à affronter le Ghana, favori du groupe, lors de leur prochain match. Cette victoire initiale est cruciale pour renforcer la confiance de l’équipe et poursuivre leur rêve de qualification pour la Coupe du Monde aux États-Unis, une compétition qui accueillera 48 pays, dont 9 à 10 de la zone Afrique.

Cette victoire des Comores marque non seulement un triomphe sportif, mais aussi un moment de fierté nationale, témoignant de l’évolution constante du football dans l’archipel. L’équipe nationale, en démontrant son habileté et sa détermination, nourrit l’espoir d’une première participation historique à la Coupe du Monde.

ANTUF Chaharane