Les Comores s’élancent avec audace vers la Coupe du Monde 2026

L’équipe nationale de football des Comores se prépare à écrire un nouveau chapitre dans l’histoire du sport du pays en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avec une liste de joueurs ambitieuse annoncée pour les confrontations contre la République Centrafricaine et le Ghana, le sélectionneur Stefano Cusin vise à tirer le meilleur de ses poulains, mixant expérience et jeunesse, pour forger un groupe capable de défier les géants du football africain.

Cet esprit de défi se reflète dans la diversité des clubs représentés, allant du SAS Épinal en France jusqu’à Al-Hazem Saudi Club, témoignant de la portée internationale des talents comoriens. La fédération, soutenue par une communauté de supporters fidèles et passionnés, mise sur une combinaison de stratégies novatrices et d’une solidarité inébranlable pour propulser Les Cœlacanthes vers de nouveaux horizons footballistiques.

L’heure est venue pour les Comores de montrer que leur place est sur la scène internationale et de rêver plus grand, alors que la route vers la Coupe du Monde 2026 commence ici et maintenant.

Saïd Hassan Oumouri